Repórter fotográfico do 'Estado' inaugura exposição com fotos feitas pelo celular

Até o dia 3 de setembro, a Casavitorino (Rua Dom Antonio de Melo, 114 - Luz) exibe a mostra fotográfica #ÉSSEPÊ, do repórter fotográfico do Estado, Tiago Queiroz. São, ao todo, 11 imagens em preto e branco - quatro no formato 50x65cm e sete no tamanho 100x90cm. Todas as fotos foram feitas com um aparelho celular. "Tiago fareja reflexos, coincidências e detalhes. Ele nos entrega, com alegria, uma cidade que se revela pelas frestas ao melhor estilo dos grandes fotógrafos de rua", afirma o curador Marcello Vitorino. A exposição tem entrada gratuita e para visitá-la é preciso fazer o agendamento por e-mail (casavitorinofoto@gmail.com).