Fotógrafo Chico Albuquerque é homenageado em seu centenário

As velas do Mucuripe são lembradas pela canção que Raimundo Fagner imortalizou nos anos 1970. Mas muito antes disso, nos anos 1940 e 1950, o fotógrafo cearense Francisco Albuquerque (1917-2000), ou “Seu Chico” como ficou conhecido entre seus seguidores, fotografaria as velas do Mucuripe. A primeira vez foi ainda nos anos 1940, ao fazer o still do filme It’s All True (É Tudo Verdade), do cineasta Orson Welles. A segunda, 10 anos depois, em 1952, para seu livro Mucuripe.

No ano em que se comemora seu centenário é sempre bom lembrar que Chico Albuquerque é citação fundamental na fotografia brasileira. Seu nome muitas vezes aparece ligado aos retratos e à publicidade, mas durante seus 65 anos de fotografia foi, antes de mais nada, fotógrafo, registrando tudo que lhe interessava. Mestre da fotografia publicitária, foi o primeiro a realizar uma campanha ilustrada fotograficamente no Brasil, em 1948.

Para marcar a data, o Instituto Moreira Salles (IMS), do Rio de Janeiro, e a Terra da Luz Editorial, do Ceará, abrem a exposição O Fotógrafo Chico Albuquerque, 100 Anos, que ocupa os dois andares do Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC), do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Esta é a mais completa mostra sobre a sua obra, somando cerca de 400 fotografias, além de objetos, livros e recortes, exibição de filmes (It’s All True, Cangaceiros), documentários sobre ele, vídeo sobre o livro Mucuripe, entrevistas, entre outros. A mostra abriu o festival Maloca Dragão, que este ano tem como tema It’s All True, Orson Welles – 100 Anos de Chico Albuquerque.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muitas fotografias serão expostas pela primeira vez no Ceará. Elas são parte do acervo de cerca de 75 mil imagens produzidas pelo fotógrafo cearense em São Paulo, entre 1947 e 1975, que está preservado na Reserva Técnica Fotográfica do Instituto Moreira Salles por meio de convênio com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Outra parte da exposição é composta por fotografias mantidas no Ceará, sendo, pois, um encontro de acervos, dando uma visão de toda a obra.

Nascido em Fortaleza, Chico começou a se interessar pela imagem ainda adolescente. Seu pai foi o fundador da Abafilm e responsável pelo início da carreira profissional do filho, que esteve à frente do estúdio da empresa de fotografia.

Mas, para ele, a capital cearense era pequena e no fim dos anos 1940 ele se muda para São Paulo onde montou estúdio na Avenida Rebouças e investiu na publicidade. E será aqui, na cidade, que vai ajudar a montar vários estúdios fotográficos como o da agência Salles de publicidade e o estúdio Abril.

Mestre, ensinou seu trabalho a vários fotógrafos. Em 1975, voltou a Fortaleza. Lá, ajudou a formar uma equipe de fotojornalistas para o jornal O Povo.

Aos que lhe perguntavam o que era preciso para ser fotógrafo, ele respondia com seu jeito brincalhão e alegre, sempre acompanhado de uma risada: “Fujam do centro do retângulo”. Com essa frase, instigava o fotógrafo iniciante a aprender a ver.

“Seu Chico”, um dos mestres da fotografia publicitária, deixou um grande legado: o de aprender a enxergar.