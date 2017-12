Fotografias dos nórdicos Petersen e Sobol mostram o olhar para os marginalizados

A exposição Veias, em cartaz até 8/5 na Caixa Cultural São Paulo, reúne pela primeira vez no Brasil as obras de dois fotógrafos identificados com a fotografia documental, o sueco Anders Petersen e o dinamarquês Jacob Sobol. Petersen, nascido em 1944 e autor da imagem escolhida para a capa do álbum Rain Dogs, de Tom Waits, é um autor consagrado. Por outro lado, Sobol, de 1976, pode ser considerado, afirma o curador da mostra, Imants Gross, um sucessor do sueco.

Nos 105 trabalhos selecionados para a mostra, destaca-se o olhar dos dois nórdicos para os marginalizados. "À primeira vista, as imagens de Petersen e Sobol podem parecer para alguns como fortes e impiedosas, mas, indo além da superfície - ou da pele - é uma representação intensa, quente e não tão semelhante com a realidade, mas que é sentida como real", afirma Gross.

Veja galeria de imagens com obras de Anders Petersen e Jacob Sobol:

Antes de chegar a São Paulo, a exposição Veias, promovida pelo Instituto Cultural da Dinamarca, foi apresentada na Letônia, Rússia e China, além de passar por Curitiba, Salvador e Rio. A Caixa Cultural fica localizada na Praça da Sé, 111, Centro (tel. 11-3321-4400) e a entrada para a mostra é gratuita. O horário de visitação é de terça-feira a domingo, das 9h às 19h