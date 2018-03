Foto de Bruni nua é leiloada por US$ 19.600 Um comprador anônimo pagou US$ 19.600 por uma fotografia da ex-modelo e atual primeira-dama da França, Carla Bruni, em um leilão organizado em Berlim na quinta-feira. A imagem é uma das 10 cópias de Bruni nua em uma cama feita pela fotógrafa de moda americana Pamela Hanson, em 1994. A casa de leilões Villa Grisebach havia estimado o valor do retrato entre US$ 3.568 e US$ 4.997. "Realmente não sei por que tanto entusiasmo", disse Franziska Schmidt, especialista em fotografia da casa. "Para nós não era o artigo mais valioso." O ano passado, a Christie?s de Nova York vendeu uma outra cópia da foto de Bruni por US$ 91 mil.