Fora da ordem

Estratégia de audiência ou não, a Globo descumpriu o horário determinado para a exibição de pronunciamento oficial do governo anteontem. Segundo determinação da Secretaria de Comunicação Social (Secom), o pronunciamento do ministro Altemir Gregolin, da Secretaria de Aquicultura e Pesca, deveria ir ao ar, em rede nacional, entre 20h e 21 horas, segundo horário de Brasília. Assim foi em todas as emissoras, exceto na Globo. A rede, que costuma exibir pronunciamentos oficiais logo na abertura do Jornal Nacional, antecipou o comunicado do ministro. Em algumas praças,Gregolin apareceu no ar às 19h46. Ontem à noite, algumas emissoras já reclamavam do livre arbítrio da Globo junto à Secom e ao Ministério das Comunicações. A Globo admite que exibiu o pronunciamento antes, mas justifica o fato pela diferença entre fusos horários. O caso é que em São Paulo, que tem o mesmo fuso de Brasília, o comunicado também foi ao ar mais cedo. A Secom diz que a punição , se houver, cabe ao Ministério das Comunicações. Procurada, a assessoria do MC não se manifestou até o fechamento desta edição, às 14h30.