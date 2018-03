For a Moment vence festival de Manaus A 5ª edição do Amazonas Film Festival - Aventura, Natureza e Meio Ambiente anunciou na quinta-feira os vencedores do evento em cerimônia no Teatro Amazonas, em Manaus. Foram entregues 13 troféus no total, divididos nas categorias prêmio do público, prêmio do júri e grande prêmio do júri. Um dos principais vencedores da noite foi o longa-metragem For a Moment, Freedom, uma co-produção Áustria-França dirigida por Arash T. Riahi, que levou os troféus grande prêmio do júri e prêmio do público. Addicted to Plastic, do canadense Ian Connacher, foi o destaque entre os documentários, recebendo os prêmios de júri e público.