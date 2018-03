Fontes da CIA desvendam segredos da espionagem Este livro é considerado um relato sem precedentes da história da norte-americana Central Intelligence Agency (CIA) e impressionante fonte de consulta sobre "a arte da espionagem". Os autores receberam informações de mais de cem oficiais da CIA, tanto da ativa como retirados do serviço. Eles contam de que modo o desenvolvimento de equipamentos para a espionagem foram criados e aplicados em momentos históricos complexos, da Guerra Fria à luta contra o terrorismo. Robert Wallace é diretor aposentado do Office of Technical Service, da CIA. H. Keith Melton é historiador especializado em inteligência e espionagem. O texto foi consolidado pelo jornalista Henry Robert Schlesinger.