''''Fomos boicotados''''

Horas antes do lançamento da TV digital, a Gazeta resolveu armar o maior barraco. A emissora enviou um manifesto ao presidente Lula e a outras autoridades ligadas ao setor alegando ter sido boicotada pelas emissoras no pool que marcará o início das transmissões digitais em São Paulo, amanhã. No manifesto, a Gazeta diz não ter sido convidada para integrar o pool e fala que, mesmo procurando por conta própria os responsáveis pelo evento, foi completamente ignorada. A emissora acredita que o boicote tenha ligação com o fato de ser o único canal a ter optado por equipamentos de transmissão de um fabricante nacional. O Fórum de TV digital, que reúne as maiores emissoras do País, desmente a emissora. Garante que a Gazeta foi convidada a participar do pool, e acabou pulando fora depois que calculou o gasto que isso implicaria, uma vez que além da cerimônia de lançamento, as emissoras bancaram em parceria toda a campanha publicitária da chegada da TV digital. Outra alegação é que a Gazeta não tinha equipamento para a transmissão até dias atrás e agora resolveu criar caso.