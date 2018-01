Folhas de outono Pequenos contos, algo estranhos, de fim de estação. Começando com Pobre da Rosimara. O Jailton anunciou seu casamento no outono com a Rosimara dizendo que iam ''juntar as suas tripas''. Os que não conheciam bem o Jailton ainda tentaram corrigi-lo. - Não é ''tripas'', Jailton. É ''trapos''. Os que conheciam bem o Jailton apenas suspiraram e pensaram: ''Pobre da Rosimara.'' AHN? Um veleiro encalhou numa praia do Nordeste e foi aquela sensação. Juntou gente para assistir ao resgate. De onde vinha o veleiro? Teria alguém a bordo? Tinha só um homem dormindo abraçado a uma garrafa de conhaque. Foi impossível acordá-lo. O barco cheio de curiosos e autoridades e o homem dormindo. Olharam os papéis e os mapas e deduziram que o barco era finlandês. E o homem continuava dormindo. Roncando. Tiraram o homem do barco e o levaram para o hospital mais próximo, que ficava longe. Uma caravana de veículos. A Kombi em que viajava o homem capotou e o homem foi expelido e caiu dentro de um chiqueiro. Abriu os olhos, olhou em volta, viu os porcos, viu as autoridades... Ninguém ali falava finlandês e entendeu o que o homem disse, mas todos podem apostar que foi ''Onde estou?'', ''O que aconteceu?'', ou coisa parecida. A VOLTA AO LAR Quando Lucas voltou para casa, sua mãe disse que seu quarto estava exatamente como ele o deixara. Ela não tocara em nada. Vinte anos, e não tocara em nada, esperando a sua volta. Lucas foi olhar seu velho quarto, emocionado, e encontrou um homem com um piercing no nariz e uma tatuagem de dragão no braço dormindo na sua cama. Depois a mãe disse que o homem se chamava Rocão. - Mas ele não mexe em nada, meu filho! CONSTRANGIMENTO Na volta das férias de verão contaram que quando abriram a casa da praia descobriram que ela estava ocupada por um casal de pingüins. Que continua lá. - Mas como? Vocês não botaram os pingüins pra fora? - Não conseguimos - disse a mulher. - Ele são tão formais... - E ainda por cima - disse o marido, compungido - argentinos. AUTOCONTROLE Outro contou que estava lendo um livro policial nas férias passadas mas não conseguira terminar, e nestas férias encontrara o livro com o lugar em que parara marcado. Retomou a leitura de onde a interrompera. E passou todo o tempo tendo que se controlar para não espiar e ver como o livro começava.