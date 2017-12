Fôlego na reta final

E não é que, entre mortos e feridos, Sete Pecados emplacou? O penúltimo capítulo da trama de Walcyr Carrasco, anteontem, obteve 37 pontos de média no ibope, com 57% de share - que mede a participação na audiência. É um presente para a autora Andrea Maltarolli, que estréia sua Beleza Pura na segunda-feira. Carrasco, até então conhecido como grande campeão de audiência às 6 horas - Alma Gêmea chegou a marcar 44 pontos - não teve a mesma sorte na sua primeira investida às 7 horas. Ele recebeu o horário com 33 pontos, média do capítulo final da antecessora Pé na Jaca. Depois, vieram os percalços, as saídas de Cláudia Raia e Ailton Graça do elenco, ainda não explicadas. Sem Ágatha e Barão, os vilões da história, a trama parecia patinar - e até o motorista foi ''''promovido'''' a vilão. Mas ainda estavam em cena Elizabeth Savala e o ''''ô, vida tirana...'''' de Rebeca, além do ''''chique de doer'''' de uma surpreendente Nivea Stelmann, como a Elvira. Sempre acusado de repetir a mesma fórmula do pastelão de época às 6 horas, não se pode deixar de reconhecer que Carrasco arriscou às 7. E riu por último.