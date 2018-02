''''Foi uma tremenda surpresa''''

Patrícia Poeta garante que foi pega de surpresa com a notícia de que iria substituir Glória Maria no Fantástico. Em entrevista ao Estado, ela afirma que só foi avisada da substituição esta semana. Veja trechos: Desde quando você sabia que substituiria Glória Maria no Fantástico? Foi durante uma conversa esta semana com os diretores de Jornalismo e do programa. Tremenda surpresa. Não sabia que a Glória estava pensando em dar uma parada. As suas participações no Fantástico eram uma forma de se familiarizar com o comando do programa? Não. Quando voltei de Nova York, vim para o programa para fazer reportagens especiais. Em nosso esquema de plantão, eu e a Renata (Ceribelli) nos revezamos nas folgas da Glória . Como você se sente entrando no lugar da Glória Maria? A Glória Maria é uma profissional tão especial, tão única, que torna qualquer comparação impossível. Ela tem uma história muito bonita na televisão e no jornalismo. Cada reportagem que ela faz leva junto essa história de vida. Na apresentação era a mesma coisa. Você fará reportagens de viagem e comportamento como ela? Sempre fiz reportagens sobre comportamento e cinema para o Fantástico. O que mais gosto no programa é o espaço para novas idéias e para atuar em diferentes funções. Dou sugestões, levo idéias da rua para o programa e gosto de editar minhas próprias reportagens. O que você tem a acrescentar ao comando do Fantástico? O meu desafio será encontrar o meu espaço, contribuir com o Fantástico fazendo as coisas do meu jeito. Participo do programa do início ao fim, da produção à apresentação.