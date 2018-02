Fliporto destaca escritores fora do circuito

Com uma palestra da acadêmica Nélida Piñon começa hoje a terceira edição da Festa Literária Internacional de Porto de Galinhas (Fliporto), em Pernambuco, este ano dedicada à literatura da América Latina e Caribe. Entre os 70 escritores estrangeiros e brasileiros participantes da festa estão autores como como o cubano Rito Ramón Aroche, o argentino Fabian Casas, o uruguaio Martin Palacio Gamboa, o colombiano Fernando Rendón, o peruano Arturo Corcuera, o chileno José Maria Memet, o venezuelano Miguel Márquez e o mexicano Ignácio Padilla. Entre os autores de língua portuguesa destacam-se o angolano José Eduardo Agualusa e os brasileiros Antonio Carlos Secchin, Fernando Morais, Moacyr Scliar, Sábato Magaldi e Zuenir Ventura. A Fliporto, que no ano passado reuniu 10 mil pessoas, deve atrair este ano um número maior de espectadores, seguindo os passos da Flip de Paraty, que começou numa pequena sala e hoje se divide por toda a cidade. Também como seu modelo fluminense, a festa pernambucana, que tem como curador o escritor pernambucano Antônio Campos , já mobiliza toda a população do balneário de Ipojuca, a 60 quilômetros de Recife. Com noites de autógrafos e uma programação especial destinada às crianças (a Fliportinho), a festa vai discutir desde a construção da identidade latino-americana (com participação do documentarista Eduardo Coutinho) até a relação de literatura com a ecologia (painel com Márcio Souza, Thiago de Mello e outros), passando por um debate sobre a herança surrealista na América Latina. O evento vai prestar ainda uma homenagem aos 80 anos do escritor colombiano Gabriel García Márquez, prêmio Nobel de 1982, e ao escritor pernambucano Ariano Suassuna, que também completa 80 anos e vai ministrar uma aula-espetáculo no dia de encerramento da festa. Alguns autores fora do eixo latino, como o alemão Roland Walter, o canadense Sebastien Joachin e o espanhol Alberto Poza, os três radicados em Pernambuco, foram convidados pelos organizadores da festa, que será encerrada com uma homenagem à África.