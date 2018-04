Flipetas Cena insólita durante a palestra do biólogo e ateu Richard Dawkins, na quinta: enquanto pregava contra as religiões, uma mulher vestindo uma camiseta com os dizeres "Deus é 10" levantou-se inúmeras vezes para tirar fotos do biólogo. Na quinta, enquanto um princípio de chuva contribuía para o tom rigoroso da palestra dos chineses Ma Jian e Xinran, o francês David Foenkinos divertia um público de quase cem pessoas na Casa de Cultura, ao falar da trama de seu novo livro, Quem se Lembra de David Foenkinos? (Rocco), em que se vê no futuro totalmente esquecido pelos leitores. Até as responsáveis pela tradução simultânea se renderam às suas graças. Ele já foi comparado a Woody Allen pela imprensa mundial. O mercado editorial ficou em embulição com a notícia de que o Grupo Leya, de Portugal, desistiu de comprar 50% da Nova Fronteira. Ao mesmo tempo, alguns funcionários da editora brasileira foram demitidos e os editores mais graduados foram transferidos para a Ediouro, detentora da Nova Fronteira. A sucursal paulista da Ediouro, aliás, também foi desativada. A vigilância sanitária de Paraty montou em esquema de prontidão para um eventual caso de gripe suína - algumas pessoas decidiram andar pelas ruas da cidade com máscara protetora, sem, contudo, incentivar as demais.