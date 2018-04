Flipetas Um cartão-postal que mostre todos os encantos da cidade de Paraty é a forma encontrada pela agente do francês J.M.G. Le Clézio, ganhador do Nobel de literatura do ano passado, para convencê-lo a vir para a alguma edição futura da Flip. Neste ano, ele justificou "timidez". Enquanto isso, o mexicano Mario Bellatin desfruta a condição de ídolo - não ainda dos leitores, mas de autores brasileiros como Marcelino Freire e Joca Terron, que não se cansam de ressaltar as qualidades da obra dele. Ao contrário de 2004, quando disputou uma partida de futebol sob a garoa, Chico Buarque deve se dedicar apenas à palestra que terá hoje à noite, ao lado de Milton Hatoum. O autor de Leite Derramado vai chegar hoje a Paraty e irá embora amanhã. Já a irlandesa Edna O?Brien será a convidada que mais tempo desfrutará de Paraty - ela foi a primeira a chegar, na noite de segunda-feira, e logo fez um passeio pela cidade. A rádio digital Lettera Libris foi oficialmente lançada ontem em Paraty. Trata-se de um podcast que dá nova roupagem à vida e obra de grandes autores nacionais. Os programas já podem ser baixados através do site www.letteralibris.com.br.