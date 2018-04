Flipetas Milton Hatoum já sente a pressão do efeito "Chico Buarque" - nos últimos dias, ele vem recebendo bilhetes, escritos por leitoras apaixonadas, para serem encaminhados ao autor/compositor/cantor. Chico, aliás, vai causar uma preocupação extra na segurança da Flip, a exemplo do que aconteceu na sua primeira participação no evento, em 2004: naquele ano, algumas pessoas foram retiradas à força da Tenda dos Autores no fim do encontro anterior ao de Chico com Paul Auster. Sem ingresso, elas queriam assistir à palestra na marra. Nunca é demais lembrar: os 850 ingressos da Tenda dos Autores para a mesa de Chico Buarque acabaram em apenas uma hora, recorde da Flip. O mexicano Mario Bellatin fez questão de incluir um adendo em sua vinda ao Brasil. Além de participar de mesa da Flip e de lançar Flores na livraria Cultura, em São Paulo, ele vai visitar o boteco Mercearia São Pedro, na Vila Madalena, na noite de segunda-feira, depois de encerrada a Flip. Carlos Heitor Cony estará em Paraty mas, novamente, longe da programação oficial. Ao lado de Ana Lee, com quem já escreveu uma série de livros policiais para jovens, ele participa da Flipinha na mesa O Mistério e a Literatura. Ainda na programação à margem da oficial, a editora Malagueta promove sábado a 1ª Conversa Lésbica Literária de Paraty, com as autoras Karina Dias, Mariana Cortez e Lúcia Facco, assim como a editora Laura Bacellar.