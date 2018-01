Flip vai fazer homenagem a Machado Machado de Assis será o homenageado da 6ª edição da Flip - Festa Literária Internacional de Paraty, que ocorrerá entre 2 e 6 de julho na cidade fluminense. A conferência de abertura do evento terá como tema a obra do autor e a programação oficial incluirá uma mesa inteiramente dedicada a ele, além de outras atividades em processo de elaboração. A homenagem é para lembrar o centenário de morte do escritor. ''''Machado não é apenas o grande clássico nacional. É também um escritor que polariza as principais vertentes da crítica literária no País'''', afirma Flávio Moura, diretor de Programação da Flip.