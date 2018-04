Flip confirma vinda do autor Tobias Wolff O escritor americano Tobias Wolff foi confirmado como mais um convidado internacional da 7ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que acontece entre 1.º e 5 de julho. Considerado atualmente um dos mestres do gênero dos contos (é colaborador da revista New Yorker há quase 15 anos), ele vai dividir a mesa com a irlandesa Anne Enright. Também é autor de consagrados livros de memórias, como O Despertar de Um Homem, adaptado para o cinema em filme homônimo estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e No Exército do Faraó, relato de sua experiência como soldado na Guerra do Vietnã.