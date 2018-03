Flip anuncia Dawkins como palestrante Mais famoso darwinista do mundo, o biólogo britânico Richard Dawkins foi anunciado ontem como um dos nomes de destaque da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) deste ano, que será realizada entre os dias 1º e 5 de julho. Dawkins ficou conhecido em 1976, com o livro O Gene Egoísta, no qual apresentou uma visão da evolução centrada nos "genes egoístas", que governariam a seleção natural. Desde o lançamento de Deus - Um Delírio, em 2006, o biólogo tem pregado a descrença em Deus por todo o mundo. Para ele, só a ignorância generalizada permite que as religiões ainda levem os fiéis a cometer atos condenáveis.