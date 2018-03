Flash sobre a trajetória do homem e um período do País Bela Noite para Voar não é uma cinebio de Juscelino Kubitschek, mas um flash sobre a trajetória de JK. Acontece que um flash pode iluminar mais que uma biografia em extensão, e é o que acontece neste filme de Zelito Viana. Obra simples, sem firulas, equilibrada em seu poder de síntese para construir um vislumbre do personagem - e de sua época. De fato, neste episódio da vida de JK aparecem algumas das grandes questões nacionais daqueles anos, e dos subsequentes. O Juscelino vivido por José de Abreu tem características que construíram o carisma do "presidente bossa nova" - espírito de risco, sedução, o arrojo aliado à capacidade de conciliar. É tarefa de historiadores debater se o governo JK (1956-1961) foi mesmo o melhor ou um dos melhores que o País já teve. Por certo, no imaginário nacional, é o mais charmoso e, por que não?, o mais romântico da história recente. É nesse imaginário que o filme investe, mais que na análise de período. Esta aparece, no entanto, no ambiente golpista que JK enfrentou - e que fornece o tema da trama: o atentado do qual escapa justamente por seus atributos de amante. José de Abreu faz JK convincente; embora não se pareça com ele, capta sua essência. Não se pode dizer o mesmo de Marcos Palmeira como Carlos Lacerda, o opositor civil de JK. Nem mesmo do Jânio Quadros de Cássio Scapin, caricato. Pensando bem, talvez o personagem real o tenha forçado a isso.