FizTV premia vídeos

Fazer vídeos para internet pode ser um negócio lucrativo. É isso que o Fiz TV, canal de vídeos da Abril quer provar. A novidade, que tem pinta de Youtube, resolveu começar a remunerar seus jovens e criativos produtores para incentivá-los. Para tanto, reuniram os maiores fornecedores de vídeos do FizTV - dos que emplacam no ar, é claro - e somaram os dividendos. Resultado: tem gente que vai levar quase R$ 10 mil em uma tacada só com suas produções. Entre os produtores que levaram essa pequena ''''bolada'''' está o criador da série Conversas de Elevador. Desde sua criação, o FizTV se comprometeu a pagar ao criador de R$ 50 a R$ 500 por filmes exibido no canal. Mas só agora a grana foi liberada. As produções do Fiz são primeiramente enviadas para o site www.fiztv.com.br, onde o público pode assistir e votar. Os filmes mais votados entram na programação do canal - onde ficam cerca de uma semana- divididos por temas. A idéia do Fiz é, com o tempo, aumentar a remuneração e ter alguns colaboradores fixos, incentivando a produção independente.