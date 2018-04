FizTV não morreu

Cancelado há duas semanas pelo Grupo Abril, o FizTV pode voltar ao ar. Agora, dentro da MTV. Quem avisa é André Mantovani, diretor-geral do Grupo TV da Abril. Está em estudo a ideia de levar para a emissora musical o mesmo conceito que caracterizou o antigo canal da TVA nos últimos dois anos: um portal de vídeos que escolheria as melhores produções independentes. Os selecionados seriam remunerados e ganhariam espaço em um programa de televisão. O nome FizTV não vai continuar. "Seria uma faixa da programação com um tempo maior que a do Portal MTV. É uma maneira de dar mais chance à exibição de filmes e documentários. Percebemos com o Fiz que há uma produção independente de qualidade no Brasil e apreciamos isso", diz Mantovani. A estratégia faz sentido. Segundo comunicado oficial, os canais do Grupo Abril (Ideal e FizTV) foram cancelados "pela dificuldade em romper uma barreira praticamente intransponível que existe no Brasil para a distribuição de canais pagos". "Com a MTV temos uma abrangência nacional, são 32 milhões de lares", aponta Mantovani.