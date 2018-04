Fiz TV pode entrar na Net até dezembro No ar pela TVA, o novo canal do grupo Abril, o Fiz TV, negocia sua entrada na programação da Net e da Sky. Segundo o diretor-geral do grupo TV da Abril, André Mantovani, as conversas se intensificaram após a feira da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), realizada no último mês. "Espero que até o fim do ano tudo esteja certo para a entrada do Fiz na Net", fala ele. "Não vejo empecilhos nem por parte da Net nem da Globosat. Além da demanda pelo canal, a programação do Fiz não bate de frente com nada parecido no ar."