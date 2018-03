Fique de olho nas mostras de BH, Ouro Preto e São Paulo Enquanto o museu de Márcio Teixeira não fica pronto, entre março e maio uma série de exposições celebra a obra de Amilcar de Castro em Belo Horizonte, Ouro Preto e São Paulo. Nelas, exceto na capital paulistana, figurarão peças do acervo do economista, antes, apenas mostradas, em 2005, na 5ª Bienal do Mercosul e numa ampla mostra em Paris durante o Ano do Brasil na França. A exposição de BH também terá obras do Instituto Amilcar de Castro, mantido pelos filhos do artista. Com curadoria de Rodrigo de Castro, do jornalista Sérgio Rodrigo Reis, de Márcio Teixeira e com consultoria de Allen Roscoe (arquiteto que executava as obras de Amilcar), a primeira mostra, na capital mineira, vai do próximo dia 28 até 25 de maio, na Casa Fiat de Cultura (Rua Jornalista Djalma Andrade, 1.250) e ainda se estende para dois espaços públicos, a Praça JK (20 peças) e a Praça da Liberdade (13 peças). No total, serão exibidas 192 obras de Amilcar. Na primeira versão, o projeto ainda previa a instalação de esculturas em frente de igrejas de Ouro Preto. ''''Decidimos não fazer mais isso, porque não podem entrar estruturas pesadas no perímetro histórico da cidade'''', diz o presidente da instituição, José Eduardo de Lima Pereira. Mas Ouro Preto não ficará órfã da homenagem. O Centro Cultural e Turístico da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Praça Tiradentes, 4) vai apresentar na cidade, entre 11 de abril e 25 de maio exposição com 74 obras (telas, gravuras e objetos de madeira) do escultor pertencentes ao colecionador Teixeira. Já em São Paulo, a Galeria Millan, representante do artista na capital paulistana, escolhida pelo Instituto Amilcar de Castro, vai expor, entre 17 de abril e 24 de maio, mostra com peças pouco expostas do mestre: suas criações em mármore e colunas de vidro e ainda trabalhos em madeira e bronze. ''''Queremos desfocar de sua produção com ferro'''', diz o galerista André Millan.