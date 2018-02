Finalmente confirmado:The Police a caminho

A empresa de show biz Brasil 1 Entretenimento (resultado da fusão das cariocas Emo4 e Brasil 1) confirmou ontem que fechou contrato com uma das mais cobiçadas turnês de rock da atualidade, a do grupo inglês The Police, que está fazendo uma excursão com os integrantes originais: Stewart Copeland (bateria), Andy Summers (guitarra) e Sting (voz e baixo). Um único show foi acertado: dia 8 de dezembro, no Maracanã, Rio de Janeiro. Para se ter uma idéia da expectativa: os dois shows da turnê americana no Madison Square Garden, em Nova York, nos dias 1.º e 3 de agosto, tiveram os ingressos esgotados em apenas 15 minutos. Dos 40 shows americanos, todos foram ''''sold out'''' (com ingressos esgotados). A reunião do grupo, que tinha se separado no início dos anos 80, começou a ser engendrada este ano, durante apresentação na 49ª edição do prêmio Grammy. Lá, eles anunciaram que tocariam no show beneficente Live Earth, em julho, e provavelmente sairiam em turnê durante a temporada festejando os 30 anos do Police. Havia 23 anos que não faziam uma excursão como essa. Não foram divulgadas ainda informações sobre a venda de ingressos - segundo a organização, serão conhecidas em meados de outubro. Esse é o quarto show da banda confirmado na América do Sul: nos dias 1 e 2 de dezembro, apresentam-se no Estádio do River Plate, em Buenos Aires, Argentina; no dia 5, estarão no Estádio Nacional de Santiago, Chile. Formado em Londres, em 1977, o grupo The Police foi um dos raros grupos de rock brancos (o Clash foi outro) a adotar o reggae como combustível de parte de sua estética. Foi imensamente influente no rock brasileiro nos anos 80, tendo como um dos seus principais ''''discípulos'''' o grupo brasiliense Paralamas do Sucesso - o baterista João Barone sempre assumiu a fonte. A banda ganhou em sua trajetória cinco Grammys, e emplacou sucessos planetários como Message in a Bottle, Roxanne e Every Breath You Take. Separados, suas atuações foram diversas e múltiplas. O guitarrista Andy Summers, por exemplo, revelou-se um fã da bossa nova e esteve no Brasil em dezembro, num show no Teatro Fecap ao lado do brasileiro Roberto Menescal. Ele acaba de lançar o livro de fotografias I''''ll Be Watching You (Taschen Publishing), no qual compila cerca de 600 flagrantes do Police entre 1980 e 1983, durante suas turnês. Sting, além de bem-sucedida carreira-solo, revelou-se também um ativo ambientalista, e fez diversas viagens ao Brasil, engajando-se em causas indígenas, nos anos 80 e 90. Com o Police, ele tocou no Maracanãzinho em 1982. A última vez foi no Rock in Rio, em 2001. Os outros dois integrantes, Copeland e Summers, estiveram tocando nos anos 80 em São Paulo e Rio com o projeto Rush Hour, com um grupo que incluía o baixista Stanley Clarke e uma cantora diletant e chamada Deborah Holland. Segundo a empresa Brasil 1 Entretenimento, as negociações para a vinda do The Police envolveram as empresas Live Nation, dos Estados Unidos e DG Médios Y Espetáculos, da Argentina. A Brasil 1 não era a única brasileira na disputa: a CIE Brasil (agora T4F) e o empresário Rafael Reisman, de Brasília, estiveram disputando. Em entrevista de fôlego publicada pela revista Rhythm deste mês, reportagem de capa, o baterista Copeland revela que considera os músicos hoje melhores que no passado, diz que Summers é o que mais evoluiu e que Sting é ''''o Rei Sol, o Leão de Judah, quando sobe ao palco já toma o controle''''. Copeland diz que ele mesmo ficou surpreso com a decisão de fazerem uma nova turnê após tanto tempo. ''''Sting fez o primeiro movimento para nos trazer de volta'''', afirmou. Já Andy Summers, falando à revista Guitarist de agosto, contou a história com mais detalhes. Disse que os três estavam participando do Festival de Cinema de Sundance. ''''Sting estava lá com a mulher dele e eu fui para apoiar Stewart com seu filme sobre o Police. Então estávamos todos lá. Eu estava com Stewart e Sting nos encontrou num bar, e alguém tirou uma foto maravilhosa que em 30 minutos já corria o mundo. O que aconteceu foi: naquela fotografia nós parecíamos uma banda, a semente estava plantada'''', ponderou. ''''Como encaramos isso? Bom, de um lado nós estamos mais velhos e mais sábios. Por outro, estamos mais rabugentos e agarrados aos hábitos. Nossas idiossincrasias estão sedimentadas e isso requer um grande acordo zen entre todos. Mas há um profundo amálgama também, para chacoalhar os desentendimentos. E nós temos muitos desacertos: veloz/devagar, alto/baixo, para cima/para baixo. Todos somos muito cuidadosos e isso gera muitos conflitos. Mas às vezes parece que o conflito, que é o mesmo velho conflito que costumávamos ter, parece ser a fornalha que produz o calor.''''