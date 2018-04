Finalmente clássico de Naum em roupa nova

O dramaturgo Naum Alves de Souza bem poderia inverter os versos de Casimiro de Abreu, pois, no seu caso, A Aurora da Minha Vida, é algo que, parece, os anos ?não levam? mais. Escrita em 1981, mesmo ano da estreia em São Paulo sob direção do autor, essa peça que aborda a educação escolar na infância tornou-se a mais encenada das muitas de sua autoria. A primeira montagem ficou mais de quatro anos em cartaz entre São Paulo, Rio e excursões, com grande sucesso e muitos prêmios. Depois disso, foi traduzida para diferentes idiomas, ganhou encenações em vários países, é constantemente usada em exercícios de interpretação, e nunca deixa de estar em algum palco. "Perdi a conta das montagens que já vi", diz o autor mais uma vez na sala de ensaio desse texto. Mas a estreia amanhã no Sesc Santana de A Aurora da Minha Vida pode marcar um rompimento de elo com o passado: finalmente aspectos centrais da primeira encenação podem virar história. Isso porque a diretora Bárbara Bruno decidiu romper com aquela estética sempre retomada e fugir da tradicional sala de aula com carteiras duplas. Por incrível que pareça, até mesmo as marcantes características dos personagens - o sofrimento do órfão, a antipatia da adiantada, a rigidez disciplinar do filho de militares, a neurose das gêmeas, a loucura do rejeitado - foram amenizadas em prol de outros ganhos, como mais leveza. "Quis intensificar a identificação do espectador, manter os arquétipos, mas sem cair no estereótipo", diz Bárbara Bruno. E mais. O espetáculo tem estrutura de teatro musicado com coreografias de Paulo Goulart Filho - também no elenco no papel do filho de militar - e músicas do maestro Amalfi. "Ela deu tratamento contemporâneo ao clássico", argumenta com visível orgulho Paulo Goulart, que na tarde de terça-feira assiste ao lado de Nicette Bruno a um dos ensaios. Familiar demais? Bem, ressalte-se que a montagem, produzida pelo casal, integra um projeto de formação de plateia por eles criado há cinco anos, que já levou seis diferentes montagens a centenas de estudantes, entre elas A Descoberta das Américas e A Mulher Que Escreveu a Bíblia. Paralelamente à temporada no Sesc Santana, em dias de semana, haverá sessões para estudantes de universidades e também do ensino fundamental. "Pela primeira vez também vamos percorrer os CEUs (Centros de Ensino Integrado), graças a uma parceria entre Ministério da Cultura e da Educação", diz Paulo Goulart. Evidente que essa peça, com sua contundente crítica a um sistema de ensino mais voltado para a disciplina, avesso ao senso crítico e seus questionamentos, pode contribuir para subir a temperatura do já tradicional debate após as apresentações. "Estamos ansiosos para ver o resultado dessa nova experiência", observa Nicette. A atriz lembra que a ideia do projeto surgiu quando chegou até eles uma pesquisa do IBGE revelando que 62% dos estudantes universitários jamais tinham ido ao teatro. "A ditadura, muito bem retratada nessa peça, acabou, mas os efeitos sobre o ensino permanecem, sobretudo no divórcio entre educação e cultura." Bárbara Bruno faz questão de dizer que foi sugestão de Naum a sua presença na direção. "Eu havia sido convidado, mas recusei. Era o momento de uma nova leitura", diz Naum em conversa após o ensaio. "Bárbara fez um espetáculo para os dias de hoje, mas está tudo aí, o essencial está mantido. Já vi encenações que alteraram demais os personagens, mas com resultado negativo, por exemplo, fazendo o puxa-saco afeminado. Pior que quem leva a culpa é o autor." Curiosamente, a atualização realizada por Bárbara Bruno passa por imprimir uma espécie de pátina à visualidade do espetáculo, que tem figurinos e cenários em preto e branco. "Quis assumir a ação do tempo. A intenção é que provoque no espectador uma viagem ao passado." Para tanto, ela pontuou a peça de cenas que se congelam, flashes para fotos, fragmentos de memória. Há muitos quadros negros por todo o cenário, as carteiras agora são individuais, os alunos podem até sentar-se no chão, na primeira infância. "Procurei reforçar a teatralidade, em vez da ilusão de realidade", diz Bárbara. Serviço A Aurora da Minha Vida. Sesc Santana (349 lug.). Rua Luis Dumont Villares, 579, Santana, 2971-8700. 6.ª e sáb., 21 h; dom., 19h30. R$ 20. Até 6/9. Estreia amanhã