Final feliz Um leitor de Campinas, admirador de hipismo, conta uma história com final construtivo. Pelejou para conseguir ingressos para os quatro dias do prêmio Athina Onassis. Conseguiu. Um parente os comprou em São Paulo e os enviou via Sedex. Pois o caminhão dos Correios foi roubado! Tentou novamente, mas já estava tudo esgotado. Como última esperança, escreveu para a empresa de Doda Miranda contando sua história. Não é que foi atendido? Vai assistir aos quatro dias de provas, como convidado.