Fim de ano especial

Antes mesmo de a cidade arrematar a sua decoração de Natal, a Globo já anuncia a programação especial de fim de ano. Além do tradicional show de Roberto Carlos, o Show da Virada e a Retrospectiva 2007 e Video Show Retrô, a emissora exibe, pelo terceiro ano consecutivo, seis edições do Estação Globo, comandado por Ivete Sangalo. No especial, a cantora vai receber convidados como Maria Rita e Jota Quest e interpretar canções pedidas por fãs famosos, como Reynaldo Gianecchini e Lázaro Ramos. E como fim de ano também é época de novas apostas, Xuxa ganha uma outra tentativa. Além do seu Especial de Natal Xuxa 2007, a loira estréia a atração Conexão Xuxa, uma espécie de gincana para adultos e crianças. Entre as sitcoms haverá a continuação da saga dos quatro amigos de Os Amadores 3, com Cássio Gabus Mendes, Otávio Muller, Murilo Benício e Matheus Nachtergaele. E os inéditos Guerra e Paz, com Danielle Winits e Marcos Pasquim, e Faça Sua História, com Mariana Ximenes, Malvino Salvador, Stepan Nercessian, entre outros. Estão ainda na programação Casos e Acasos, com Taís Araújo, Antônio Calloni e Danton Mello, e Dicas de Um Sedutor.