Fim da greve dos teatros da Broadway Contra-regras da Broadway e produtores de teatro chegaram a um acordo para acabar com a greve que tem paralisado um grande número de peças e musicais por mais de duas semanas. O acordo foi fechado na noite de quarta, depois de duas horas de reunião entre o LocalOne, o sindicato dos contra-regras, e a Liga dos Teatros e Produtores da América. Ambos os lados concordaram com o que, aparentemente, era o último obstáculo para o fim da greve: o salário que deveria ser pago aos contra-regras em troca da redução do que os produtores dizem ser regras de trabalho onerosas, que requerem contratar mais contra-regras que o necessário.