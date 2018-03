Filósofo faz proposta da sexualidade contente Vinte séculos de cristianismo produziram corpos deploráveis e uma sexualidade catastrófica. A partir da "fábula" de que o filho de Deus se encarnou na figura de um homem, um mito de nome Jesus serviu de modelo incontornável para imitação - um corpo sem sexualidade, um corpo sem pecado, ou seja, um anticorpo. Era um cadáver cujo coração ainda pulsava. Le Souci des Plaisirs - Construction de?Une Érotique Solaire, do filósofo Michel Onfray, relata a história do obscurantismo que cobriu o desenvolvimento da sexualidade humana e propõe uma filosofia da "sensualidade iluminada", em que as individualidades - femininas e masculinas - são promovidas como corpos de uma vitalidade contente.