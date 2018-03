Filósofa faz palestra sobre arte e cidadania A filósofa Iná Camargo Costa participa hoje do projeto Arte e Cidadania em Heliópolis, que envolve jovens artistas da comunidade de Heliópolis e artistas convidados para a montagem do espetáculo O Dia Em Que Túlio Descobriu a África, de Ralf Rickli, com direção de Egla Monteiro e Miguel Rocha. Iná vai realizar a palestra Para Que Teatro, primeira atividade aberta do projeto. Formada e doutorada em Filosofia pela Universidade de São Paulo, ela falará sobre a politização do segmento desde meados do século 19. A palestra ocorre às 20 horas, no Sesc Ipiranga (Rua Bom Pastor, 822). A entrada é franca.