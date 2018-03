filmes Como se faz uma civilização, por Wyler Burl Ives ganhou o Oscar de melhor coadjuvante de 1958 por seu papel em Da Terra Nascem os Homens, de William Wyler. O filme é o atraente cartaz do Telecine Cult, às 19 horas. Gregory Peck faz o almofadinha do Leste que é colocado à prova no Velho Oeste, no meio de um conflito por terras. Ele chega ao lugar levado pela filha de um grande proprietário (Carroll Baker), mas se envolve com a professorinha (Jean Simmons). Wyler cria grandes cenas, das quais a melhor talvez seja a briga a socos entre Peck e o rude capataz Charlton Heston. O tema de Jerome Moross tornou-se clássico e é um dos mais belos do western. Mas o melhor é a construção dos personagens, que expressam o tema do conflito entre civilização e barbárie.