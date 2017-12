Filme 'Marina Abramovic e o Brasil' terá estreia em festival nos EUA

O documentário Espaço Além - Marina Abramovic e o Brasil, dirigido por Marco Fiol, vai ter sua estreia mundial no festival SXSW 2016 - South By Southwest, que será realizado entre 11 e 20 de março em Austin, Texas, nos EUA. O filme chegará aos cinemas brasileiros em maio de 2016.

A produção brasileira foi a única obra estrangeira selecionada para a mostra Documentary Feature Competition do evento, que recebeu 1.013 documentários inscritos. Espaço Além - Marina Abramovic e o Brasil (2016, 86 min.) foi produzido entre 2012 e 2015 e acompanhou a jornada de arte e espiritualidade da artista sérvia, figura histórica da arte performática mundial, por diversos lugares do País como a Chapada Diamantina, na Bahia; o Vale do Amanhecer, no Distrito Federal; e Abadiânia, em Goiás, onde ela encontrou o médium João de Deus.