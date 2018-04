Filme faz paródia da relação sentimental FIM DE CASO - O vídeo Prenez Soin de Vous, que Sophie Calle vai apresentar no Videobrasil, tem cenas engraçadas como a da abertura, em que uma palhaça lê a carta de rompimento da artista para a ex-amante, criticando a sintaxe de Grégoire - rudimentar, segundo a clownesca figura que ri, faz caretas e parodia o estilo do escritor. De modo geral, as celebridades convidadas a comentar a carta não levam muito a sério as intenções do autor da carta e em nada contribuem para a criação de uma literatura epistolar exemplar. Da mãe da artista a uma juíza especializada em direitos femininos, passando por uma clarividente, todas as convidadas de Sophie que interpretam a mensagem eletrônica de seu namorado parecem pouco interessadas em discutir a sério a separação amorosa. Uma especialista em etiqueta critica Grégoire por demorar a responder o e-mail enviado por Sophie. Uma bailarina, vestida de cisne negro, simula desmaiar quando lê a carta para logo depois se reerguer e reiniciar a dança. Tudo vira paródia no século 21. Até mesmo o amor.