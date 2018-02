Filme e roda de choro no Ibirapuera De hoje a domingo, no Auditório Ibirapuera, será apresentado o evento Choro = Cinema + Música, uma jornada dupla em que o público poderá conferir o documentário Brasileirinho, do diretor Mika Kaurismaki, que mostra a alma e a vitalidade do choro e seu papel no cotidiano social do Rio de Janeiro, seguido de uma roda de choro, com a participação de Carlos Malta, Gabriel Grossi, Danilo Brito, Marcio Marinho, Alessandro Penezzi, Ricardo Herz e Nicolas Krassik. Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 30 (à venda pelo tel. 6846-6000). O Auditório Ibirapuera fica na Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 2 do Parque do Ibirapuera.