Filme de Bernal vai para Festival de Toronto O filme Déficit, de Gael García Bernal, será exibido na sessão de Vanguarda do 32º Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, que ocorrerá entre os dias 6 e 15 de setembro, de acordo com a Assessoria do ator. O filme, que estreou em maio no Festival de Cannes, foi rodado em formato digital e relata a aventura de um grupo de jovens de famílias de classe alta, cujas perspectivas de um vida mudam após uma viagem. Déficit marca a estréia do ator - e também produtor - como diretor. Gael teve uma carreira meteórica desde a estréia, em 2000, no filme Amores Brutos, do mexicano Alejandro González Iñárritu.