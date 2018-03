Filme Chega de Saudade ganha festival na Suíça O longa nacional Chega de Saudade, de Laís Bodanzky, ganhou anteontem o prêmio de melhor filme no 14º Festival Internacional de Genebra, na Suíça. Participaram da competição produções de países como Estados Unidos, China, Irã, Dinamarca e Colômbia. A principal premiação concedida ao filme, que retrata diferentes histórias em um salão de baile, foi feita por um júri de várias nacionalidades, como o diretor da Cinéfoundation do Festival de Cannes, Georges Goldenstern. Em agosto, o longa, encenado por Stepan Nercessian, Beth Faria e Cássia Kiss, levou o título de melhor trilha sonora do 3º Prêmio Contigo! de Cinema.