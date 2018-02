Filme brasileiro fica de fora do 81.º Oscar O filme brasileiro Última Parada 174, de Bruno Barreto, ficou fora da lista de candidatos a melhor filme estrangeiro no Oscar, informou a Academia anteontem. Outra ausência sentida foi o italiano Gomorra. Nove filmes, de uma lista de 65, avançaram para a próxima fase. Entre os escolhidos está Valsa com Bashir, ganhador do Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. A 81ª edição do Oscar ocorre no dia 22 de fevereiro. Entre outros filmes que seguem na disputa estão 3 Macacos, de Nuri Bilge Ceylan (Turquia), The Baader Meinhof Complex, de Uli Edel (Alemanha), e Entre les Murs, de Laurent Cantet (França).