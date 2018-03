Filho do rei vai à TV

Dudu Braga, fillho de Roberto Carlos, chegou há cinco meses na TV Cultura com um projeto embaixo do braço, e hoje, ele entra no ar. O mesmo projeto? Não. A idéia inicial do filho do Rei era emplacar a atração É Preciso Saber Viver, livre inspiração no programete que ele apresentou dentro da novela América, em 2005, em que entrevistava deficientes visuais. Mas a visita não foi em vão. Com seu piloto ainda em estudo, Dudu acabou sendo convidado pela Cultura para apresentar o Vida em Movimento, série em oito capítulos que estréia hoje, às 10 horas e mostra a importância da atividade física para pessoas com deficiência. "Meu outro projeto seria um pouco mais dinâmico do que o apresentado em América, e aquela experiência foi interessante, porque mostrou o deficiente de uma forma não-dramática", diz Dudu. Fruto de uma parceira entre a Cultura e o Amankay Instituto de Estudos e Pesquisas, Vida em Movimento terá, além da tradução para libras (linguagem dos sinais), a audiodescrição, recurso em que um locutor narra detalhes do conteúdo das matérias exibidas para que pessoas com deficiência visual possam acompanhar.