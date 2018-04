''Filho da Terra'' Revela Preocupação Ambiental Quando publica este artigo, Euclides da Cunha continua trabalhando como engenheiro de Obras Públicas em São Paulo. Reside em pequenas cidades enquanto, a cavalo e de trem, circula pelo interior para edificar ou reparar estradas, pontes, cadeias, calçadas. Numa delas, São José do Rio Pardo, onde morou enquanto reconstruía a ponte local, levada de roldão pelas águas de uma enchente, escreveria a maior parte de Os Sertões. Ali, encontrou bons companheiros, leu trechos para uma roda de ouvintes e firmou amizade pela vida afora com Francisco Escobar. Este, intendente (prefeito) do município, homem culto e possuidor de uma vasta biblioteca, emprestou-lhe livros e ajudou-o de todas as maneiras. A cidade encampou a memória do autor, tombando sua residência, hoje Casa de Cultura Euclides da Cunha, com biblioteca e arquivos. Realiza anualmente a Semana Euclidiana, em que sua vida e obra são divulgadas, incluindo maratona de leituras para alunos do colegial, em meio a palestras especializadas. Foram levados para lá seus restos mortais e os de um de seus filhos. Ambos repousam à beira do Rio Pardo e à vista da ponte, hoje igualmente tombada, num conjunto monumental integrado por uma herma do autor e a cabana de zinco, depois protegida por uma redoma de vidro, em que escrevia Os Sertões e conduzia os trabalhos de engenharia. Enquanto o livro não vinha à luz, após o hiato tomado pela redação, Euclides recomeçaria a escrever artigos, porém de um cunho novo, não mais nascidos de incidentes políticos imediatos como aqueles que escreveu para este jornal antes de ir para Canudos. Agora descortinaria horizontes mais amplos. Este que estampamos dá vazão a uma de suas constantes preocupações, o amor à natureza. Ambientalista e precursor da ecologia, a natureza é um de seus temas privilegiados. No discurso de recepção à Academia Brasileira de Letras, afirmaria: "Eu, filho da terra e perdidamente enamorado dela..." Aqui, expressa seus receios sobre as catástrofes que são o desmatamento e seu corolário, o aquecimento da atmosfera, atualmente na ordem do dia em escala planetária.