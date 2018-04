Filha de Elvis canta com ele em In the Guetto Lisa Marie Presley, única filha do rei do rock, Elvis Presley, lembrará os 30 anos da morte do pai cantando com ele em um novo videoclipe da mítica canção In the Guetto. A voz de Lisa Marie, de 39 anos, foi acrescentada à versão original da canção, lançada por Elvis em 1969. Este dueto póstumo, dirigido por Tony Kaye, foi rodado em New Orleans. A princípio, a intenção era homenagear Elvis, mas Lisa Marie, após ser testemunha da desolação deixada pelo furacão Katrina, em 2005, decidiu que o vídeo homenagearia os mortos na ocasião. A nova versão da canção já pode ser baixada através do iTunes e o videoclipe poderá ser visto no site Spinner.com.