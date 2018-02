Filarmônica de Viena toca hoje com cavalos O maestro francês Georges Prêtre rege hoje o tradicional concerto de réveillon da Orquestra Filarmônica de Viena, que já chega ao seu 62º ano consecutivo. Por causa do programa, a apresentação está sendo considerada a mais popular de todas as viradas. Prêtre, apesar de seus 83 anos, é tido pela imprensa especializada como um ''''regente-vulcão''''. Já foi descrito como ''''um cavalo puro-sangue''''. E por falar nisso, um dos momentos do concerto contará com uma apresentação dos cavalos brancos da Escola de Equitação Espanhola, que vão ''''dançar'''''''' sob a direção ''''cênica'''' de Brian Large, ao ritmo da polca francesa La Parisina, de Strauss.