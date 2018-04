Filarmônica de Minas encerra inscrições hoje Terminam hoje as inscrições para audições que vão selecionar novos instrumentistas para o quadro da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. As vagas abertas são para chefe de naipe de flauta, chefe de naipe de violoncelo, violino, trompa e clarinete. Os músicos interessados podem se inscrever por e-mail ou pelo correio. O edital, o repertório e a ficha de inscrição estão no site www.filarmonica.art.br. Para qualquer esclarecimento, os músicos podem entrar em contato pelo telefone (31) 3236-7431 ou pelo e-mail audicao@filarmonica.art.br. As audições serão realizadas em Belo Horizonte entre 28 de maio e 1º de junho.