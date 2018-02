Filarmônica de Berlim ao vivo na internet A Filarmônica de Berlim vai disponibilizar todos os seus concertos em um "clique". A Filarmônica da capital alemã inaugurou ontem, ao som de obras de Dvorák e Brahms, sob a batuta do britânico Simon Rattle, o projeto inédito Digital Concert Hall, uma plataforma de internet que "vai permitir desfrutar uma das orquestras mais importantes do mundo", disse Tobias Möller, responsável pela comunicação da Filarmônica. O custo para assistir a um concerto comodamente em casa, diante do computador, seja ele ao vivo ou que já tenha sido gravado, é de 9,90. Mais informações no site http://dch.berliner-philharmoniker.de.