Filarmônica alemã entra para Guinness A Filarmônica de Hamburgo entrou para o livro dos recordes Guinness por um concerto múltiplo, que ofereceu na segunda-feira. A centena de músicos que compõe a orquestra tocou simultaneamente em diferentes pontos da cidade alemã, coordenada pela diretora Simone Young a uma altura de 82 metros, desde o campanário da igreja St. Michel, através de uma cadeira de televisão. O objetivo da apresentação, que foi centrada na Segunda Sinfonia do compositor de Hamburgo Johannes Brahms (1833-1897), foi converter essa cidade ao norte da Alemanha na maior sala de concertos do mundo, com esse pouco convencional recital.