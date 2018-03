Figurinos do Brasil fazem bonito na Romênia

Apesar do título com que está sendo anunciado, Innovations, a grande atração do Festival Internacional de Teatro de Sibiu, na Romênia, são as remontagens dos espetáculos Metamorfose e Fausto, do diretor romeno Silviu Purcarete, com o elenco fixo de mais de 70 atores do Teatro Nacional Radu Stanca, de 2007. Com uma estética dramática e intensa, a cenografia de Helmut Stürmer reforça os confrontos do texto e materializa tensões e ansiedades ao ultrapassar o espaço com verdadeiras máquinas de engenharia teatral. Na primeira apresentação de Metamorfose, público e plateia foram surpreendidos pelo frio repentino. O espetáculo ao ar livre, representado quase integralmente dentro da água, provocou ainda mais com a interpretação da atriz Ophelia Poph Si, grande destaque no evento. O festival romeno começou no dia 28 de maio, reunindo performers e artistas internacionais de mais de 30 países na sua 16.ª edição, que termina hoje, dia 5. Espetáculos, performances de teatro, dança e música, entre outros, acontecem durante todo o dia, em diferentes localizações da cidade, fortalecendo as inquietações principais do evento: "proporcionar um ambiente criativo, com um antropológico horizonte dilatado através de e pelo teatro". Como parte do festival, aconteceu o Simpósio Internacional sobre Figurino Teatral, com o tema "A influência do traje folclórico e regional na indumentária teatral". A exposição de fotografias, croquis e trajes e a Parada de Figurinos trouxeram desde os índios nativos americanos aos caftans da Turquia, quimonos japoneses e trajes de época dinamarqueses, marcando a presença brasileira com criações de Gabriel Villela, Fraternal Cia. de Artes e Malas-Artes, Instituto Brincante, Grupo Babado de Chita, entre outros. Atrações como a Parada Elefantesca, com um boneco de elefante construído em tamanho natural e manipulado por atores franceses de Lyon, caracterizados como indianos, também pararam as ruas da cidade. O concerto Fado, Polska and Beyond, um projeto de Estocolmo e Lisboa, e a performance de dança Manimation, da Companhia de dança Nadine Bommer, de Israel, são alguns dos espetáculos do festival, que termina hoje com a apresentação da polonesa Quixotage, pelo Teatr Kto, na principal praça da cidade de Sibiu. A repórter viajou a convite da organização do festival