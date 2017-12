Festival reúne companhias de destaque Uma experiência próxima ao mundo da dança. Esse é o objetivo do Iguatemi Moving 2007, que será realizado entre 10 e 13 de novembro, das 20 às 22 horas. O festival trará artistas e grupos renomados, como a companhia alemã Theater Regensburg, dirigida por Olaf Schmidt, e o educador corporal Ivaldo Bertazzo com o espetáculo Samwaad. As coreografias de Débora Colker e Henrique Rodovalho, para a Cia. Sociedade Masculina, serão outros destaques. Dividido em dois palcos - uma arena para as companhias e um tablado para solos e duos - o espaço do Shopping Iguatemi será aberto ao público e o evento, gratuito.