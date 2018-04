Festival recebe mais de 60 espetáculos De hoje a 13 de setembro, São José dos Campos recebe o 24º Festival Nacional de Teatro (Festivale). A abertura do evento, marcada para as 19h30, no Sesi (Serviço Social da Indústria), contará com participação do Grupo Galpão, que apresentará o espetáculo Till - A Saga de Um Herói Torto, do diretor Cacá Carvalho, que dará uma palestra sobre a montagem de Os Figurantes, e do grupo peruano Gaia Teatro, com Cuentos Pequeños. Além de palestras, debates, oficinas e exposições, mais de 60 apresentações estão marcadas para diversos pontos da cidade. Mais informações e a programação completa no site www.fccr.org.br/festivale.