Festival recebe inscrições de curtas nacionais Até 10 de junho estão abertas as inscrições para o Curta Kinoforum - 20° Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, dirigido aos programas brasileiros. Os filmes inscritos poderão participar das seções Mostra Brasil, Panorama Paulista e Cinema em Curso e Formação do Olhar. Serão aceitas produções de todos os gêneros concluídas em 2008 e 2009, desde que não tenham sido inscritas na edição anterior do festival. O Curta Kinoforum - 20° Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo ocorrerá entre 20 e 28 de agosto. Mais informações, regulamento e inscrições no site www.kinoforum.org.br.