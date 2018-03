Festival recebe inscrições até segunda-feira De 23 a 29 de setembro uma das praias mais belas do Ceará promove, pela terceira vez, o Festival Latino-Americano de Curta-Metragem de Canoa Quebrada - Curta Canoa, que este ano tem na preservação do meio ambiente o tema de discussões. As inscrições para esta edição foram prorrogadas até segunda-feira. O formulário está disponível no site Curta Canoa. Podem concorrer aos prêmios filmes e vídeos de brasileiros, com no máxima minutos. Já a mostra latino-americana é de caráter não competitivo. Serão selecionados curtas de ficção, de animação, documentários ou trabalhos experimentais, concluídos a partir de junho de 2005.