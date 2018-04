Festival que reaviva mística jazzística de todas as big bands

Durante muito tempo, o jazz tem sido sempre aquele tipo de homem a quem você jamais confiaria sua filha, disse uma vez o maestro, compositor, arranjador e pianista Edward Kennedy ''''Duke'''' Ellington (1899-1974). Pois bem: e o que diria ele de entregar um neto ao jazz? Pois justamente ao neto de ''''The Duke'''', o jovem Paul Mercer Ellington (filho de Lene Margrethe e Mercer Kennedy Ellington, que morreu em 1996), foi confiada a tarefa de levar adiante o principal legado do maestro, a Duke Ellington Orchestra, que ele traz de volta ao Brasil hoje - o conjunto já veio em 1992 e 2000, quando tocou na Praça da Paz do Ibirapuera. A big band toca no dia 14, no Bourbon Street, como a maior atração da quinta edição do Jazz Festival. Na formação da Duke Ellington Orchestra, vem um dos derradeiros colaboradores do Duke, o trompetista Barrie Lee Hall, Jr, de 58 anos, que foi apresentado ao velho Ellington no hall do Shamrock Hotel em Houston, em 1973, e desde então tornou-se um dos seus mais próximos colaboradores. ''''Ele ajudou a fazer o último arranjo de uma obra que meu avô deixou inacabada. Tinham uma grande sintonia'''', disse Paul Ellington, falando ao Estado ontem pela manhã, por telefone. Paul Ellington comentou sobre essa tradição tão americana de integrantes das famílias de grandes músicos do século 20 tornarem-se guardiões do legado após suas mortes. É o que acontece, por exemplo, com a Mingus Orchestra, tocada adiante por Sue Mingus. ''''Não se trata de considerar isso melhor ou pior do que se fosse um desconhecido. O que acho é que ninguém se preocupa mais com a música dessa orquestra e com meu avô do que eu mesmo'''', disse Paul, que também é compositor e leciona música em universidade. ''''Eu penso que a forma de manter a chama acesa é manter a orquestra em atividade. Meu medo é que as pessoas da minha idade esqueçam dos homens que fizeram essa música e, principalmente, da música'''', afirmou. Há dezenas de formações no mundo, atualmente, especializadas na música de Ellington, na Suécia, Canadá, Itália e Estados Unidos. Paul Ellington entrou para a orquestra quando tinha apenas 18 anos. Hoje, já a dirige há dez anos. Seu avô, Duke Ellington, era extremamente crítico consigo mesmo. ''''Sou o pior disciplinador do mundo. Ser um líder dá muita responsabilidade. Você tem de ter dignidade e autoridade, e isso é muito pesado'''', disse o velho Ellington. ''''O melhor jeito de conduzir uma orquestra de jazz é ser profissional'''', descobriu o neto Ellington. ''''A diferença de idade não pode ser o critério. Meu avô não está mais aqui, então eu tenho a obrigação de proteger a imagem da orquestra. Então, não se trata de mim, não se trata de um determinado músico, mas de uma coisa maior, que é o conjunto'''', afirmou. Ele disse que a platéia em São Paulo pode ficar tranqüila que os grandes clássicos da orquestra Duke, como Take the A-Train (Billy Strayhorn), estarão no repertório. ''''Duke tinha centenas de canções conhecidas no mundo todo. O problema é que, quando escolhemos seis ou sete delas, sempre haverá alguém que vai dizer que não tocamos aquela que ele esperava. Paciência. Além do mais, há centenas de outras canções menos conhecidas do Duke que são tão boas quanto aquelas, e nosso papel é dar relevo a essas também'''', disse. A nora de Duke Ellington, Lene, está escrevendo um livro sobre a vida com a família Ellington. Ela conheceu The Duke e seu filho em Copenhague, na Dinamarca, no início dos anos 1970. Além da Duke Ellington Orchestra, a jornada jazzística (que começou ontem, com o conjunto francês Irakli and the Louis Ambassadors e o argentino Porteña Jazz Band), o festival recebe hoje em sua programação o grupo do trombonista australiano Dan Barnett (acompanhado pelos brasileiros da All Stars Jazz Band). Outra atração do dia é a Swing Time and Tap Dancers, que traz os sapateadores Melissa Giattino e Richard Schwartz. O trombonista Barnett vem de uma família de músicos australianos, filho do baixista Cliff Barnett, de Sydney. Foi aluno de um fenômeno do instrumento, o americano Steve Turre, e trabalhou com outros famosos, como George Washingmachine e Bob Montgomery. Os Louis Ambassadors, atrações do festival na noite de ontem, correm o mundo e vieram ao País com um tributo a um dos maiores músicos da história do jazz, Louis Armstrong. Já a Porteña Jazz Band também se reporta a um repertório clássico, com Fletcher Henderson, Count Basie e também Duke Ellington.